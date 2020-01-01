В сфере беттинга букмекерская контора 1win уже несколько лет принимает ставки на спортивные события и предлагает игрокам отличную роспись, хорошие коэффициенты и мобильное приложение. Даже на слабом смартфоне, при наличии стабильного интернета, приложение будет работать. Чтобы делать прогнозы на любимые дисциплины, пользователь должен создать игровой аккаунт.
Зайти на сайт клиенты могут через зеркало 1 win. При создании аккаунта нужно учитывать следующие условия:
1. На один IP адрес, одну электронную почту или один способ пополнения можно создать лишь 1 аккаунт.
2. При подозрении в создании пользователем нескольких аккаунтов, сотрудники могут забанить все игровые профили. Деньги будут заморожены, восстановить аккаунт или вернуть средства будет невозможно.
Рассмотрим особенности личного кабинета 1win, а затем перейдем к пошаговой регистрации для новичков.
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На какие разделы стоит обратить внимание?
Функционал личного кабинета
- Первый раздел носит название «Линия». Контора предлагает список событий, там же находится информация о коэффициентах. В линии доступны 20+ видов спорта. Любителям видеоигр доступны прогнозы на киберспортивные дисциплины.
- Роспись. Если речь идет о популярных дисциплинах и матчах, то на них роспись достаточно широкая.
- Live. Данный раздел проработан чуть хуже, чем прематч, но для топовых матчей разнообразие рынков придется игроку по душе. Любите CS:GO или Dota 2? В live можно ставить на киберспорт.
- Раздел «Избранное» облегчает процедуру поиска любимых дисциплин. Самостоятельно добавьте любимые виды спорта и сэкономите время при заключении пари.
Внутри кабинета игрок увидит следующие опции: настройки, пополнение баланса и вывод средств, история ставок. Через личный кабинет игрок может перевести деньги другому клиенту конторы. Для этого требуется номер счета человека, которому вы хотите перевести деньги, а также его действующий e-mail адрес.
В настройках пользователь может сменить данные для входа, включить дополнительную защиту на аккаунт. История ставок позволяет увидеть процент победных прогнозов. Также доступна статистика каждого матча.
Как пройти регистрацию и стать клиентом конторы?
Официальный сайт букмекерской конторы 1win предлагает сразу несколько вариантов для регистрации. Пользователям доступны следующие способы создания аккаунта: в 1 клик, по действующему e-mail адресу, через социальные сети.
- Самый быстрый способ регистрации – в 1 клик. Перейдите на сайт букмекера 1 вин. В открытом доступе можно найти рабочее зеркало 1win. В специальной вкладке «Регистрация» выберете данный способ. Введите валюту, которую будете использовать во время пополнения баланса, ставок и вывода средств. Важно: выбор валюты доступен всего один раз, изменить ее в настройках невозможно. Если у вас есть промокод на приветственный депозит или другой бонус – введите его в специальное поле. После завершения регистрации Букмекер сгенерирует вам данные для входа. Изменить их можно в любое время в настройках ЛК.
- Создание аккаунта Ван Вин через электронный адрес. При выборе данного способа, вас автоматически попросят заполнить анкету с личной информацией. За сохранность информации можно не переживать, букмекер не передает личные данные пользователей третьим лицам. Введите во всплывающем окне информацию о валюте, заполните поля с e-mail адресом и номером телефона. Все данные должны быть реальными, так как на адрес электронной почты будет отправлено сообщение с активацией вашего игрового аккаунта. Теперь вам остается лишь пополнить баланс, затем ставки на спорт в 1win будут доступны в любое время.
- Создание профиля с помощью социальных сетей. На выбор пользователю предоставляются следующие соц. сети: ВКонтакте, Одноклассники, Google+.
При наличии промокода, введите его в отведенное поле. Дайте согласие на обработку личных данных, затем регистрация будет завершена.
Вам не потребуется заполнять информацию в ЛК, так как данные будут взяты с вашей страницы в соц. сетях.
Не забудьте внести на баланс первую сумму, чтобы стали доступны пари, а также полный функционал сайта 1win. После этого можно участвовать в акциях от 1 Вин бет, смотреть онлайн трансляции матчей и выводить выигрыши.
Как правильно выводить выигрыши?
1вин предлагает 7 вариантов для вывода средств. Помимо самых популярных (именные карты, виртуальные кошельки), присутствует вывод на AdvCash и по номеру мобильного телефона. Напоминаем: выводить выигрыши требуется на именную карту, имя держателя которой совпадает с именем, указанным при заполнении анкеты во время регистрации.
Минимальный размер вывода – 100 рублей. Для пополнения также есть минимальный лимит в 100 рублей. Обратиться в службу поддержки по интересующим вопросам можно в любое время. При задержках во время вывода звоните по номеру горячей линии. Техническая поддержка решит любую проблему в течение 3 дней.
Как заключить пари?
В настройках игрок может переключаться между русским и английским языком. Для первой ставки достаточно быть зарегистрированным пользователем и внести депозит на виртуальный кошелек.
На головном сайте игрок увидит спортивные дисциплины в левой части экрана, а купоны – в правой части экрана. Выбираете вид спорта, матч, а затем вводите сумму, на которую хотите заключить пари.
Где можно скачать приложение 1вин?
Через браузер смартфона перейдите на сайт букмекера. Сразу после перехода контора предлагает скачать 1win для вашего устройства.
1. Скачать 1win на Андроид бесплатно можно в любое время. Выбирайте значок вашей ОС, и ожидайте завершения загрузки. Файл установится автоматически, а затем вам будет доступен полный функционал. С помощью официальной программы вы можете регистрировать аккаунт, вносить и выводить деньги, активировать бонусы от БК.
2. Чтобы загрузить приложение на Айфон, перейдите на официальный сайт и нажмите на соответствующий вашей операционной системе значок. За пару минут программа будет загружена и установлена.
На некоторых смартфонах, базирующихся на Android, настройки по умолчанию не позволяют скачивать файлы с непроверенных ресурсов. Зайдите в настройки безопасности и переключите тумблер. Программа не несет угрозы устройству клиента, ваши личные данные и деньги защищены. Но скачивать приложение необходимо только с официального сайта, чтобы не попасться в руки мошенников.
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